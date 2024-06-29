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Оккупанты ударили КАБами по Дергачам: первые подробности от Задоренко

Происшествия 16:04   29.06.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты ударили КАБами по Дергачам: первые подробности от Задоренко

29 июня днем ​​армия РФ ударила КАБами по городу Дергачи на Харьковщине.

«Есть повреждение частных домов», – сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Читайте также: Армия РФ сбросила почти 20 КАБов на Харьковщину: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня днем ​​армия РФ ударила КАБами по городу Дергачи на Харьковщине.".