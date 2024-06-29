Оккупанты ударили КАБами по Дергачам: первые подробности от Задоренко
29 июня днем армия РФ ударила КАБами по городу Дергачи на Харьковщине.
«Есть повреждение частных домов», – сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, КАБ, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня днем армия РФ ударила КАБами по городу Дергачи на Харьковщине.".