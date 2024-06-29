Армия РФ сбросила почти 20 КАБов на Харьковщину: данные Генштаба ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
В частности, враг нанес удар шестью КАБами по Волчанску, четырьмя — в районе Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку от Липцев.
На Харьковском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две – еще продолжаются.
На Купянском направлении продолжается бой у Стельмаховки. Также враг ударил авиабомбами в районах Купянска, Стельмаховки и Петропавловки – в сумме применил восемь КАБов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, волчанск, ВСУ, генштаб, КАБ, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".