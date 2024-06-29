Армия РФ сбросила почти 20 КАБов на Харьковщину: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

В частности, враг нанес удар шестью КАБами по Волчанску, четырьмя — в районе Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку от Липцев.

На Харьковском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две – еще продолжаются.

На Купянском направлении продолжается бой у Стельмаховки. Также враг ударил авиабомбами в районах Купянска, Стельмаховки и Петропавловки – в сумме применил восемь КАБов.