Утром РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов заявил о раненой и разрушениях

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по двум населенным пунктам Харьковщины.

В 07:50 оккупанты совершили повторный вражеский обстрел по поселку Купянск-Узловой. Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

В 10:15 оккупанты из артиллерии ударили по селу Одноробовка. В результате прямого попадания повреждены административное помещение сельхозпредприятия и магазин. Здесь жертв нет.

На фото: последствия обстрела села Одноробовка