Утром РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов заявил о раненой и разрушениях
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Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по двум населенным пунктам Харьковщины.
В 07:50 оккупанты совершили повторный вражеский обстрел по поселку Купянск-Узловой. Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.
В 10:15 оккупанты из артиллерии ударили по селу Одноробовка. В результате прямого попадания повреждены административное помещение сельхозпредприятия и магазин. Здесь жертв нет.
На фото: последствия обстрела села Одноробовка
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, раненая, рф, синегубов, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по двум населенным пунктам Харьковщины.".