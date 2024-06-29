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Утром РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов заявил о раненой и разрушениях

Происшествия 13:00   29.06.2024
Виктория Яковенко
Утром РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов заявил о раненой и разрушениях скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по двум населенным пунктам Харьковщины.

В 07:50 оккупанты совершили повторный вражеский обстрел по поселку Купянск-Узловой. Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

В 10:15 оккупанты из артиллерии ударили по селу Одноробовка. В результате прямого попадания повреждены административное помещение сельхозпредприятия и магазин. Здесь жертв нет.

На фото: последствия обстрела села Одноробовка
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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по двум населенным пунктам Харьковщины.".