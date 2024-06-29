Погибшая и девять пострадавших — Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

28 июня в 09:00 оккупанты ударили КАБ по селу Варваровка. Из-за обстрела погибла женщина, сообщил Синегубов.

В 16:20 в результате удара КАБ в селе Циркуны повреждены 10 частных домов. Пострадали 8 человек, рассказал Тимошко.

Еще одна женщина пострадала в результате артобстрела поселка Белый Колодец.

Уже утром 29 июня под вражеским ударом находился поселок Купянск-Узловой, где повреждены здание «Дома науки и техники» и детсад. Кроме этого, около 6:00 армия РФ ударила КАБом по селу Богуславка, добавил Синегубов.

Напомним, серия взрывов была слышна в Харькове около 16:30 28 июня. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары по Циркунам по меньшей мере тремя КАБами. Один из них вызвал пожар в частном доме, еще две бомбы попали по территории гражданского предприятия.