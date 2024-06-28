Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами

Происшествия 16:33   28.06.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами

Харьковчане слышат взрывы. 

«Жители Харькова и района: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

 

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
28.06.2024, 14:35
В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами
В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами
28.06.2024, 16:33
Обновили график отключения света в Харькове и области
Обновили график отключения света в Харькове и области
28.06.2024, 15:12
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации, график
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации, график
28.06.2024, 15:15
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
28.06.2024, 12:55

Новости по теме:

12:37
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
08:14
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
17:14
Среди пострадавших в Дергачах под Харьковом трое детей: фото последствий удара
16:45
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБе
16:02
В Дергачах под Харьковом «прилеты» по жилому сектору: пятеро пострадавших

Вы читали новость: «В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 16:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы. ".