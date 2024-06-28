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У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами

Події 16:33   28.06.2024
Оксана Якушко
У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами

Харків’яни чують вибухи. 

“Мешканці Харкова та району: будьте обережні! Окупанти завдають ударів” – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи. ".