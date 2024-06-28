Шестеро раненых после удара россиян по Циркунам тремя КАБами — Синегубов
Россияне ударили по Циркунам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Число пострадавших в Циркунам выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, поранені, россияне, хова, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 17:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Циркунам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".