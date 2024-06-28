Шестеро раненых после удара россиян по Циркунам тремя КАБами — Синегубов

Россияне ударили по Циркунам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Число пострадавших в Циркунам выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.