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Шестеро раненых после удара россиян по Циркунам тремя КАБами — Синегубов

Происшествия 17:06   28.06.2024
Оксана Якушко
Шестеро раненых после удара россиян по Циркунам тремя КАБами — Синегубов

Россияне ударили по Циркунам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Число пострадавших в Циркунам выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 17:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Циркунам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".