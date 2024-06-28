Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов

Росіяни вдарили по Циркунах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання – на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці“, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.