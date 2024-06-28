Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов
Росіяни вдарили по Циркунах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання – на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці“, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, поранені, росіяни, хова, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Циркунах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".