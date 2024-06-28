Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов

Події 17:06   28.06.2024
Оксана Якушко
Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов

Росіяни вдарили по Циркунах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання – на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці“, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Бойовика днр, що зґвалтував жінку під час окупації Харківщини, ідентифікували
Бойовика днр, що зґвалтував жінку під час окупації Харківщини, ідентифікували
28.06.2024, 17:38
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
28.06.2024, 10:10
Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов
Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов
28.06.2024, 17:06
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
27.06.2024, 16:05
6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах
6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах
28.06.2024, 15:55
У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами
У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами
28.06.2024, 16:33

Новини за темою:

14:07
РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
12:37
Постраждали 13 приватних будинків – Терехов про «приліт» ФАБ-500 по Харкову
18:51
Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 по Харкову – Фільчаков (відео)
15:55
У Харкові пролунав вибух: Терехов закликав бути обережними
14:10
ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку

Ви читали новину: «Шестеро поранених після удару росіян по Циркунах трьома КАБами – Синегубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 17:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Циркунах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".