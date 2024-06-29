Загибла і дев’ять постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
28 червня о 09:00 окупанти вдарили КАБ по селу Варварівка. Через обстріл загинула жінка, повідомив Синєгубов.
О 16:20 внаслідок удару КАБ в селі Циркуни пошкоджені 10 приватних будинків. Постраждали 8 людей, розповів Тимошко.
Ще одна жінка постраждала внаслідок артобстрілу селища Білий Колодязь.
Вже вранці 29 червня під ворожим ударом було селище Куп’янськ-Вузловий, де пошкоджені будівля «Будинку науки та техніки» і дитсадочок. Крім цього, близько 06:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Богуславка, додав Синєгубов.
Нагадаємо, серію вибухів було чутно в Харкові близько 16:30 28 червня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів по Циркунах щонайменше трьома КАБами. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, ще дві бомби влучили по території цивільного підприємства.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, погибшая, поранені, сінєгубов, тимошко, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".