Загибла і дев’ять постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

28 червня о 09:00 окупанти вдарили КАБ по селу Варварівка. Через обстріл загинула жінка, повідомив Синєгубов.

О 16:20 внаслідок удару КАБ в селі Циркуни пошкоджені 10 приватних будинків. Постраждали 8 людей, розповів Тимошко.

Ще одна жінка постраждала внаслідок артобстрілу селища Білий Колодязь.

Вже вранці 29 червня під ворожим ударом було селище Куп’янськ-Вузловий, де пошкоджені будівля «Будинку науки та техніки» і дитсадочок. Крім цього, близько 06:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Богуславка, додав Синєгубов.

Нагадаємо, серію вибухів було чутно в Харкові близько 16:30 28 червня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів по Циркунах щонайменше трьома КАБами. Один із них спричинив пожежу у приватному будинку, ще дві бомби влучили по території цивільного підприємства.