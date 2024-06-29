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Вранці РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов заявив про поранену і руйнації

Події 13:00   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Вранці РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов заявив про поранену і руйнації скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по двох населених пунктах Харківщини.

О 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по селищу Куп’янськ-Вузловий. Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, її шпиталізували.

О 10:15 окупанти з артилерії вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджені адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Тут жертв немає.

На фото: наслідки обстрілу села Одноробівка
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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по двох населених пунктах Харківщини.".