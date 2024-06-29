Вранці РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов заявив про поранену і руйнації
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Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по двох населених пунктах Харківщини.
О 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по селищу Куп’янськ-Вузловий. Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, її шпиталізували.
О 10:15 окупанти з артилерії вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджені адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Тут жертв немає.
На фото: наслідки обстрілу села Одноробівка
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по двох населених пунктах Харківщини.".