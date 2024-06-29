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Армія РФ скинула майже 20 КАБів на Харківщину: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Суспільство 14:18   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ скинула майже 20 КАБів на Харківщину: дані Генштабу ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Зокрема,  ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма – у районі Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців.

Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві – ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також ворог вдарив авіабомбами в районах Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосував вісім КАБів.

Читайте також: Вранці РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов заявив про поранену і руйнації

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Армія РФ скинула майже 20 КАБів на Харківщину: дані Генштабу ЗСУ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".