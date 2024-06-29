Армія РФ скинула майже 20 КАБів на Харківщину: дані Генштабу ЗСУ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма – у районі Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців.
Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві – ще тривають.
На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також ворог вдарив авіабомбами в районах Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосував вісім КАБів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".