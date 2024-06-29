Армія РФ скинула майже 20 КАБів на Харківщину: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма – у районі Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців.

Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві – ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також ворог вдарив авіабомбами в районах Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки – у сумі застосував вісім КАБів.