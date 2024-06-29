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Окупанти вдарили КАБами по Дергачах: перші подробиці від Задоренка

Події 16:04   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти вдарили КАБами по Дергачах: перші подробиці від Задоренка

29 червня вдень армія РФ вдарила КАБами по місту Дергачі на Харківщині.

«Є пошкодження приватних будинків», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 16:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 червня вдень армія РФ вдарила КАБами по місту Дергачі на Харківщині.".