Окупанти вдарили КАБами по Дергачах: перші подробиці від Задоренка
29 червня вдень армія РФ вдарила КАБами по місту Дергачі на Харківщині.
«Є пошкодження приватних будинків», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 16:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 червня вдень армія РФ вдарила КАБами по місту Дергачі на Харківщині.".