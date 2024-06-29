Самый массированный удар с 2022 года – Задоренко об обстреле Дергачей (фото)

29 июня враг сбросил на город Дергачи на Харьковщине четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его данным, пострадали двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, 71-летняя женщина и домашние животные.

«Сегодня враг нанес самый массированный удар по Дергачам начиная с 2022 года. Повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередачи», – написал Задоренко.

Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Позже он уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию. По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет. 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.