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Самый массированный удар с 2022 года – Задоренко об обстреле Дергачей (фото)

Происшествия 21:23   29.06.2024
Виктория Яковенко
Самый массированный удар с 2022 года – Задоренко об обстреле Дергачей (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

29 июня враг сбросил на город Дергачи на Харьковщине четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его данным, пострадали двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, 71-летняя женщина и домашние животные.

«Сегодня враг нанес самый массированный удар по Дергачам начиная с 2022 года. Повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередачи», – написал Задоренко.

Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Позже он уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию. По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет. 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 21:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня враг сбросил на город Дергачи на Харьковщине четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30.".