Последствия авиаудара по Дергачам показала прокуратура (фото)

Около 15:50 29 июня авиация РФ ударила по центру города Дергачи на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет. 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Из-за удара повреждены частные дома, пятиэтажки, автомобили, хозяйственные помещения и здания предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Позже он уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию.