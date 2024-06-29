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Последствия авиаудара по Дергачам показала прокуратура (фото)

Происшествия 19:03   29.06.2024
Виктория Яковенко
Последствия авиаудара по Дергачам показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Около 15:50 29 июня авиация РФ ударила по центру города Дергачи на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет. 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Из-за удара повреждены частные дома, пятиэтажки, автомобили, хозяйственные помещения и здания предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
04
Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Позже он уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 19:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:50 29 июня авиация РФ ударила по центру города Дергачи на Харьковщине.".