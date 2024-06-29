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Наслідки авіаудару по Дергачах показала прокуратура (фото)

Події 19:03   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки авіаудару по Дергачах показала прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Близько 15:50 29 червня РФ з авіації вдарила по центру міста Дергачі на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років. 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Через удар пошкоджені приватні будинки, пʼятиповерхівки, автомобілі, господарчі приміщення, та будівлі підприємства.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, про удар КАБами по Дергачах повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Пізніше він уточнив, що ворожі удари припали по приватних та багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 19:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:50 29 червня РФ з авіації вдарила по центру міста Дергачі на Харківщині.".