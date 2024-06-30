Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська на Харківщині – ISW

Війська РФ незначно просунулися на південний схід від Куп’янська Харківської області, а Сили оборони України просунулися в районі Кремінної на Луганщині, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на опубліковані 29 червня геолокаційні кадри пишуть, що російські військові просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Іванівки.



Скриншот карти DeepState

А згідно з геолокаційними кадрами від 28 та 29 червня, українські захисники просунулися на схід від села Терни Донецької області.



Скриншот карти DeepState

Бої тривали на півночі та північному сході від Харкова, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було. Боєзіткнення відбувались поблизу і в самому Вовчанську, а також у районі Глибокого.