Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська на Харківщині – ISW
Карта ISW
Війська РФ незначно просунулися на південний схід від Куп’янська Харківської області, а Сили оборони України просунулися в районі Кремінної на Луганщині, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на опубліковані 29 червня геолокаційні кадри пишуть, що російські військові просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Іванівки.
Скриншот карти DeepState
А згідно з геолокаційними кадрами від 28 та 29 червня, українські захисники просунулися на схід від села Терни Донецької області.
Скриншот карти DeepState
Бої тривали на півночі та північному сході від Харкова, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було. Боєзіткнення відбувались поблизу і в самому Вовчанську, а також у районі Глибокого.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, Кременная, куп'янск, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 07:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ незначно просунулися на південний схід від Куп’янська Харківської області, а Сили оборони України просунулися в районі Кремінної на Луганщині, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).".