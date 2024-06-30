Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW
Карта ISW
Войска РФ незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска Харьковской области, а Силы обороны Украины продвинулись в районе Кременной на Луганщине, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики со ссылкой на опубликованные 29 июня геолокационные кадры пишут, что российские военные продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от Ивановки.
Скриншот карты DeepState
А согласно геолокационным кадрам от 28 и 29 июня, украинские защитники продвинулись к востоку от села Терны Донецкой области.
Скриншот карты DeepState
Бои продолжались на севере и северо-востоке от Харькова, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Боестолкновения были вблизи и в самом Волчанске, а также в районе Глубокого.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, Кременная, купянск, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 07:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска Харьковской области, а Силы обороны Украины продвинулись в районе Кременной на Луганщине, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".