Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW

Войска РФ незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска Харьковской области, а Силы обороны Украины продвинулись в районе Кременной на Луганщине, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на опубликованные 29 июня геолокационные кадры пишут, что российские военные продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от Ивановки.



Скриншот карты DeepState

А согласно геолокационным кадрам от 28 и 29 июня, украинские защитники продвинулись к востоку от села Терны Донецкой области.



Скриншот карты DeepState

Бои продолжались на севере и северо-востоке от Харькова, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Боестолкновения были вблизи и в самом Волчанске, а также в районе Глубокого.