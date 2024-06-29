Армия РФ продолжает атаковать в районе Волчанска – Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты и дальше атакуют в районе Волчанска. На данный момент враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих – отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.
Сегодня противник потерял 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеские пушки, четыре автомобиля и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭС.
На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня – четыре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 20:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты и дальше атакуют в районе Волчанска. На данный момент враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих – отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.".