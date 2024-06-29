Армия РФ продолжает атаковать в районе Волчанска – Генштаб на 19:00

Оккупанты и дальше атакуют в районе Волчанска. На данный момент враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих – отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.

Сегодня противник потерял 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеские пушки, четыре автомобиля и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭС.

На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня – четыре.