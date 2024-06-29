Армія РФ продовжує атакувати в районі Вовчанська – Генштаб на 19:00

Окупанти і далі атакують в районі Вовчанська. На цей час ворог намагається реалізувати дві спроби покращити власні позиції, вісім попередніх – відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19:00.

Сьогодні противник втратив 127 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знищили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки. Пошкоджені дві ворожих гармати, чотири авто та дві одиниці спеціальної техніки, зокрема, станція РЕБ.

На Куп’янському напрямку окупанти незначно додали активності в районах Стельмахівки і Синьківки. Загальна кількість атак за сьогодні – чотири.