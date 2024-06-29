На Волчанском направлении – массовые отказы россиян выполнять задачи – ВСУ

На Волчанском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

«Наблюдаются многочисленные случаи отказа личного состава россиян, в том числе штурмового отряда 153 танкового полка, от выполнения задач, ведь у них также были потери в командном составе и в штурмовых группах», — отметил Волошин.

Он также прокомментировал информацию издания «Forbes», где сообщалось, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

«Может сказаться только, что на время они проводить активные боевые действия не будут, однако взамен этого подразделения они будут либо выводить, либо доукомплектовывать, либо взамен его с других направлений перебрасывать другие подразделения», — сказал Волошин.

Отметим, что в сводке ISW на 28 июня эту информацию не подтвердили.