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На Волчанском направлении – массовые отказы россиян выполнять задачи – ВСУ

Общество 17:45   29.06.2024
Виктория Яковенко
На Волчанском направлении – массовые отказы россиян выполнять задачи – ВСУ скриншот

На Волчанском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

«Наблюдаются многочисленные случаи отказа личного состава россиян, в том числе штурмового отряда 153 танкового полка, от выполнения задач, ведь у них также были потери в командном составе и в штурмовых группах», — отметил Волошин.

Он также прокомментировал информацию издания «Forbes», где сообщалось, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

«Может сказаться только, что на время они проводить активные боевые действия не будут, однако взамен этого подразделения они будут либо выводить, либо доукомплектовывать, либо взамен его с других направлений перебрасывать другие подразделения», — сказал Волошин.

Отметим, что в сводке ISW на 28 июня эту информацию не подтвердили.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.".