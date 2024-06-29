На Волчанском направлении – массовые отказы россиян выполнять задачи – ВСУ
На Волчанском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.
«Наблюдаются многочисленные случаи отказа личного состава россиян, в том числе штурмового отряда 153 танкового полка, от выполнения задач, ведь у них также были потери в командном составе и в штурмовых группах», — отметил Волошин.
Он также прокомментировал информацию издания «Forbes», где сообщалось, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.
«Может сказаться только, что на время они проводить активные боевые действия не будут, однако взамен этого подразделения они будут либо выводить, либо доукомплектовывать, либо взамен его с других направлений перебрасывать другие подразделения», — сказал Волошин.
Отметим, что в сводке ISW на 28 июня эту информацию не подтвердили.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 17:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.".