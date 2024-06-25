Какие силы хочет перебросить РФ на север Харьковщины: данные ОСГВ «Хортица»
Враг приостановил свои активные боевые действия на севере Харьковщины, однако готовится перебрасывать на это направление дополнительные силы, рассказал в эфире нацмарафона представитель ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.
По его словам, Силы обороны приложили немалые усилия, чтобы приостановить активное продвижение войск РФ на Харьковском направлении. За минувшие сутки враг там нанес 21 авиаудар, 28 ударов дронами-камикадзе и совершил более 330 обстрелов из различных видов вооружения.
«Враг там пытался потеснить украинские подразделения, однако понес потери. По нашей информации, оккупанты планируют присоединять дополнительные силы. Это подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ. Конечно, они будут пытаться усилить свою группировку и на Харьковском направлении. И есть информация также, что они будут пытаться перебросить туда подразделения морской пехоты 155-й бригады», — рассказал Волошин.
Он также заверил, что ситуация контролируется украинскими защитниками, которые продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волошин, волчанск, липцы, Силы, Харьков, хортица;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг приостановил свои активные боевые действия на севере Харьковщины, однако готовится перебрасывать на это направление дополнительные силы, рассказал в эфире нацмарафона представитель ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.".