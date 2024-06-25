Які сили планує перекинути РФ на північ Харківщини – дані ОСУВ “Хортиця”
Ворог призупинив свої активні бойові дії на півночі Харківщини, проте готується перекидати на цей напрямок додаткові сили, розповів в етері нацмарафону речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.
За його словами, Сили оборони доклали чималих зусиль, щоб призупинити активне просування військ РФ на Харківському напрямку. Минулої доби ворог там завдав 21 авіаудару, 28 ударів дронами-камікадзе і здійснив понад 330 обстрілів з різних видів озброєння.
“Ворог там намагався потіснити українські підрозділи, однак зазнав втрат. За нашою інформацією, окупанти планують приєднувати додаткові сили. Це підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Звісно, вони намагатимуться підсилити своє угрупування і на Харківському напрямку. І є інформація також, що вони намагатимуться перекинути туди підрозділи морської піхоти 155-ї бригади“, – розповів Волошин.
Він також запевнив, що ситуація контролюється українськими захисниками, які продовжують зміцнювати позиції та оборонні рубежі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 14:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог призупинив свої активні бойові дії на півночі Харківщини, проте готується перекидати на цей напрямок додаткові сили, розповів в етері нацмарафону речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин".