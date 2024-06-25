ISW: ВСУ вернули себе некоторые позиции к северо-востоку от Харькова
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июня проинформировал, что у Сил обороны Украины есть продвижения в Волчанске и Старице.
«Украинские силы контратаковали и недавно вернули себе некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 июня, видно, как украинские силы ведут бой из стрелкового оружия с российскими войсками на северо-востоке Волчанска (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы вернули ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 июня, также свидетельствуют о том, что украинские силы вернули позиции в центре Старицы», — проинформировали в ISW.
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При этом там отметили, что российские войска также продолжают атаковать в районе Волчанска. На севере от Харькова — в районе Глубокого — идут позиционные бои.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 24 июня проинформировал, что у Сил обороны Украины есть продвижения в Волчанске и Старице".