Российские десантники отказываются воевать в Волчанске — Forbes

Издание «Forbes» со ссылкой на украинские источники заявило: «Россияне могли потерять в Волчанске целую воздушно-десантную бригаду». Речь не идет о полном ее уничтожении, но о выводе из зоны боевых действий из-за большого количества «отказников».

«Как сообщается, защитники Волчанска, в том числе части нескольких украинских механизированных, морских и воздушно-десантных бригад, разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду. По словам уважаемого украинского корреспондента, пишущего под псевдонимом «Николаевский Ванек», 83-я воздушно-десантная бригада отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания. «Вся 83-я воздушно-десантная бригада срочно выводится в тыл для восстановления боеспособности, — написал Ванек. — Слишком много жертв, они не могут воевать, слишком много 500-х». На российском военном языке «код 500″ — это солдат, отказывающийся воевать», — пишет Forbes.

Издание отметило, что если данные подтвердятся, то потеря целой бригады десантников будет очень серьезной для россиян. 83-я бригада считается элитным подразделением ВС РФ. Этой весной, до переброски в Волчанск, она принимала участие в боях под Часовым Яром. По имеющимся данным, первые десантники этой бригады появились на Волчанском направлении до 12 июня.

«Условия были жестокими для российских десантников. «Мы больше не можем этого терпеть!» — десантник, предположительно по имени Олег Веснин, стонал на видео, которое он записал на свой телефон примерно 12 июня. «Три дня без еды и воды. Без поддержки. Я не знаю, что делать дальше». Двое его товарищей-солдат лежали раненые, если не мертвые, позади него. Две недели спустя 83-я воздушно-десантная бригада понесла настолько большие потери среди своего довоенного личного состава, насчитывавшего примерно 2000 человек, включая военнослужащих, которые предположительно отказались сражаться, что она больше не была способна к крупным боевым действиям, если отчет Ванька верен», — комментирует издание.

А потери ВС РФ в Волчанске могут стать еще существеннее, если учесть часть оккупантов, запертую на Агрегатном заводе.

«Выжившие из целого батальона — а это сотни военнослужащих — оказались заперты на Агрегатном заводе в центре Волчанска на две недели. Захваченные в ловушку солдаты, возможно, долго не продержатся. Украинские ВВС сбрасывали высокоточные планирующие бомбы по заводу, постепенно превращая его в руины», — дополнили в Forbes.