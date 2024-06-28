ВС РФ попытались открыть еще один фронт на Харьковщине — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал, почему для атаки через границу на Харьковщине оккупанты выбрали направление на Золочев, а не Казачью Лопань. А также сообщил о концентрации авиации в направлении Боровой.

«Россияне, как это им свойственно, сейчас пытаются демонстрировать активность непосредственно по линии боестолкновения. И одной из локаций этой активности был такой населенный пункт как Сотницкий Казачок, который находится почти по самой границе с Российской Федерацией, «серая зона». Зачем, почему? Ответ очень прост. Золочев. Мы уже говорили неоднократно, что может быть угроза для Золочева, который является логистической артерией в Харьков и не только в Харьков. Но было несколько вариантов: либо это будет происходить по «серой зоне», их очередной перформанс, либо они будут пытаться продвигаться через Гранов на Казачью Лопань. Как мы можем констатировать по состоянию на данный момент, они решили не идти на Казачью Лопань, где для них будет «второй Волчанск», а решили сделать некий, назовем это так «небольшой эпический победный марш» в районе Сотницкого Казачка. Этот населенный пункт находится в «серой зоне», он почти на границе с Российской Федерацией. Тем не менее там для них тоже было очень много неожиданностей. Итак, российские оккупанты все же попытались открыть еще один фронт. Но им от этого стало больно», — прокомментировал недавние события на границе Коваленко.

Видео: Oboz.ua

По оценке Коваленко, в районах Липцев, Глубокого и Волчанска у армии РФ патовая ситуация: сбежать с этих территорий они не могут по политическим соображениям, а продвигаться куда-либо не получается. Поэтому сейчас оккупационные войска находятся «в мясорубке». Однако продолжают стирать с лица земли Волчанск КАБами.

Также обозреватель сообщил, что сейчас российская авиация начала концентрироваться на еще одном участке фронта в Харьковской области, что может свидетельствовать о намерении наступать.

«На Боровую начала концентрироваться российская тактическая авиация и использовать большое количество корректируемых авиационных бомб. То есть мы можем говорить о том, что действительно российские оккупационные войска по этому направлению готовят какое-то продвижение, назовем это так», — предупредил Коваленко.