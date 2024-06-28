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ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность

Происшествия 07:40   28.06.2024
Оксана Горун
ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 июня прокомментировал события на границе Украины и РФ в Харьковской области. Там российская ДРГ пыталась прорваться в районе села Сотницкий Казачок.

«Вечером 26 июня российская диверсионно-разведывательная группа провела трансграничный десант на Золочевском направлении (к северо-западу от Харькова), однако российские войска не начали наступательных действий в этом районе», — отметили в ISW.

Там сообщили, что и Генштаб ВСУ, и Госпогранслужба Украины подтвердили факт рейда, а также заявили, что нападение отразили. Российские так называемые военкоры также не настаивают на успешности прорыва своих диверсантов.

«Российский блоггер заявил, что российские силы проверяют украинскую оборону в этом районе, и что это нападение, скорее всего, является частью усилий России по созданию оперативной неопределенности вдоль международной границы на северо-востоке Украины…  Эта оперативная неопределенность является частью усилий России по дальнейшему закреплению и привлечению украинских сил на более широкий фронт на севере Харьковской области», — прокомментировали в Институте изучения войны.

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В целом на Харьковском направлении в течение дня 27 июня продолжались бои — как в районе Липцев и Глубокого, так и в пределах Волчанска. Боевые действия также шли на Купянском направлении. Радиальных изменений линии фронта нигде не зафиксировали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 июня прокомментировал события на границе Украины и РФ в Харьковской области. Там российская ДРГ пыталась прорваться в районе села Сотницкий Казачок".