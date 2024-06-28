ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 июня прокомментировал события на границе Украины и РФ в Харьковской области. Там российская ДРГ пыталась прорваться в районе села Сотницкий Казачок.
«Вечером 26 июня российская диверсионно-разведывательная группа провела трансграничный десант на Золочевском направлении (к северо-западу от Харькова), однако российские войска не начали наступательных действий в этом районе», — отметили в ISW.
Там сообщили, что и Генштаб ВСУ, и Госпогранслужба Украины подтвердили факт рейда, а также заявили, что нападение отразили. Российские так называемые военкоры также не настаивают на успешности прорыва своих диверсантов.
«Российский блоггер заявил, что российские силы проверяют украинскую оборону в этом районе, и что это нападение, скорее всего, является частью усилий России по созданию оперативной неопределенности вдоль международной границы на северо-востоке Украины… Эта оперативная неопределенность является частью усилий России по дальнейшему закреплению и привлечению украинских сил на более широкий фронт на севере Харьковской области», — прокомментировали в Институте изучения войны.
Читайте также: Удалось вернуть ряд территорий на севере от Харькова — «Ахиллес»
В целом на Харьковском направлении в течение дня 27 июня продолжались бои — как в районе Липцев и Глубокого, так и в пределах Волчанска. Боевые действия также шли на Купянском направлении. Радиальных изменений линии фронта нигде не зафиксировали.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, граница, дрг, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 июня прокомментировал события на границе Украины и РФ в Харьковской области. Там российская ДРГ пыталась прорваться в районе села Сотницкий Казачок".