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ISW про рейд ДРГ РФ через кордон на Харківщині: створюють невизначеність

Події 07:40   28.06.2024
Оксана Горун
ISW про рейд ДРГ РФ через кордон на Харківщині: створюють невизначеність

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 27 червня прокоментував події на кордоні України та РФ у Харківській області. Там російська ДРГ намагалася прорватися в районі села Сотницький Козачок.

“Ввечері 26 червня російська диверсійно-розвідувальна група провела транскордонний рейд на Золочівському напрямку (на північний захід від Харкова), проте російські війська не розпочали наступальних дій у цьому районі”, – зазначили в ISW.

Там повідомили, що й Генштаб ЗСУ, і Держприкордонслужба України підтвердили факт рейду, а також заявили, що напад відбили. Російські так звані “військкори” також не наполягають на успішності прориву своїх диверсантів.

“Російський блогер заявив, що російські сили перевіряють українську оборону в цьому районі, і що цей напад, швидше за все, є частиною зусиль Росії щодо створення оперативної невизначеності вздовж міжнародного кордону на північному сході України… Ця оперативна невизначеність є частиною зусиль Росії щодо подальшого закріплення та залучення українських сил на ширший фронт на півночі Харківської області”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

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Загалом на Харківському напрямку протягом дня 27 червня тривали бої – як у районі Липців та Глибокого, так і в межах Вовчанська. Бойові дії також відбувалися на Куп’янському напрямку. Радіальних змін лінії фронту ніде не зафіксували.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 27 червня прокоментував події на кордоні України та РФ у Харківській області. Там російська ДРГ намагалася прорватися в районі села Сотницький Козачок".