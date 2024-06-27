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Вдалося повернути низку територій на півночі від Харкова – “Ахіллес”

Події 09:14   27.06.2024
Оксана Горун
Вдалося повернути низку територій на півночі від Харкова – “Ахіллес”

Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив, що Сили оборони продовжують вибивати росіян із позицій, які ті займають на півночі від Харкова.

“Основний район у нас залишається Стрілеча – Липці. І маю сказати, що 92-га штурмова бригада, разом з іншими проводять ряд заходів, які позитивно впливають загалом на оборонну динаміку. Тобто противник успіхів на відтинку немає. Це значить, що ситуація стабілізована. Водночас із тим, після проведення заходів, вдалося повернути ряд територій, а значить вибити противника із займаних позицій. Кожна позиція, яка деокупується – це зустрічний бій від ворога. Просто так ворог не покидає ні ту, ні іншу локацію. Після зайняття тієї позиції, коли ми вибили ворога, це завжди ударно-штурмові дії від противника, він намагається повернути втрачені позиції. Тому динаміка бойових дій дуже й дуже жвава”, – розповів Федоренко в нацмарафоні.

Він зазначив, що, попри великі втрати в живій силі та техніці, противник має можливість їх поповнювати. При цьому, Сили оборони перебирають тактичну ініціативу на полі бою.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 09:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону повідомив, що Сили оборони продовжують вибивати росіян із позицій, які ті займають на півночі від Харкова".