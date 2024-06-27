Удалось вернуть ряд территорий на севере от Харькова — «Ахиллес»
Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона сообщил, что Силы обороны продолжают выбивать россиян с занимаемых позиций на севере от Харькова.
«Основной район у нас остается Стрелечья – Липцы. И должен сказать, что 92-я штурмовая бригада вместе с другими подразделениями проводит ряд мероприятий, которые положительно влияют в целом на оборонную динамику. То есть противник успехов на отрезке не имеет. Это означает, что ситуация стабилизирована. В то же время после проведения мероприятий удалось вернуть ряд территорий, а значит выбить противника с занимаемых позиций. Каждая деоккупируемая позиция — это встречный бой от врага. Просто так враг не покидает ни ту, ни другую локацию. После занятия той позиции, когда мы выбили врага, это всегда ударно-штурмовые действия от противника, он пытается вернуть утраченные позиции. Поэтому динамика боевых действий очень и очень активная», — рассказал Федоренко в эфире нацмарафона.
Он отметил, что, несмотря на большие потери в живой силе и технике, у противника есть возможность их пополнять. При этом Силы обороны перебирают тактическую инициативу на поле боя.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, глубокое, липцы, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона сообщил, что Силы обороны продолжают выбивать россиян с занимаемых позиций на севере от Харькова".