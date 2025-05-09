Успех СОУ на севере Харьковщины: какие риски теперь для россиян — Коваленко 📹

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал недавнее продвижение украинских воинов в районе Липцев. И оценил, как ситуация может сложиться в дальнейшем.

«Речь идет непосредственно о 92 ОШБр, которая вместе с 13 бригадой НГУ «Хартия» освободила территорию в районе Липцев. ВСУ имели возможность с юга от села Глубокое освободить почти 4 кв км территории. То есть это контратака, которая длилась не один час, не один день, то есть это была достаточно систематическая работа этих подразделений. Если посмотреть в общем на карту, о чем она говорит? Она говорит о том, что Глубокое, где сейчас закрепились российские войска, имеет ограничения с юга, с южных окраин, и теперь они еще рискуют быть отрезанными логистикой на Олейниково. То есть у них остается работающая только одна логистика, ведущая на Стрелечье. И именно эта логистика может быть для них эдакой спасительной. Если она будет перерезана, то оттуда бежать российские оккупанты смогут исключительно через реки, как-то лесами, полями, лесополосами и так далее», — отметил Коваленко на Oboz.ua.

Он подчеркивает: ситуация в Глубоком районе для врага «мягко говоря, ухудшается». Эксперт считает: возможно, СОУ проведут и другие действия, значительно усложняющие положение для оккупантов.

«Системность контратак именно на севере Харьковской области, ну мы уже и раньше видели, особенно в районе направления на Липке, где россияне пытались прорваться. Но давно не было слышно каких-то положительных новостей с севера Харьковщины. И вот они появились. И это происходит именно на фоне того, что какого-либо существенного изменения в количественном составе группы войск «Белгород», которая отвечает за удержание севера Харьковщины, не произошло. Что-то у Белгородской группировки, мне кажется, сейчас идет не по плану. Кто знает, возможно, в ближайшее время мы услышим еще больше интересных и приятных новостей», — добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Напомним, команда аналитиков «DeepState» утром 8 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении Сил обороны в районе Липцев.