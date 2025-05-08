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Успех есть у Сил обороны Украины на севере от Харькова — DeepState

Фронт 07:42   08.05.2025
Оксана Горун
Успех есть у Сил обороны Украины на севере от Харькова — DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Команда аналитиков «DeepState» утром 8 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении Сил обороны в районе Липцев.

«Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Липцев», — написали аналитики.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что россияне продвинулись в руинах Волчанска — из заметили возле Агрегатного завода. Однако никаких других успехов на всем фронте на Харьковщине у захватчиков нет. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что командование ВС РФ сместило свои главные усилия с Купянского направления на Лиманское (оно частично охватывает Харьковскую область — в районе Боровой). При этом соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый не считает, что у россиян пропал или пропадет интерес к Купянску.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 07:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» утром 8 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении Сил обороны в районе Липцев".