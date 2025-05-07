РФ перебрасывает часть сил с Купянского направления: Машовец рассказал, куда

Командование группировки войск противника «Запад» на данном этапе сместило свои главные усилия с Купянского направления на Лиманское (частично захватывает Харьковскую область, район Боровой — ред.), считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Об этом, по его словам, свидетельствует перегруппировка в полосу 20-й общевойсковой армии ряда сил и средств 1-й танковой армии, оперирующей на Купянском направлении.

“Например, на плацдарме в районе села Новое уже фиксируется целый ряд подразделений из состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. Кроме того, ранее сюда же было перегруппировано как минимум два мотострелковых полка из состава соединений 1-й танковой армии – 1-й мотострелковый полк из состава 2-й мотострелковой дивизии и 423-й мотострелковый полк из состава 4-й танковой дивизии”, — пишет Машовец.

Аналитик считает, что командование 20-й общевойсковой армии РФ имеет жесткий приказ пробиться с юга, действуя силами 144-й мотострелковой дивизии с указанного плацдарма, в район высот вблизи села Чернещина (Харьковская область — ред.) совместно с подразделениями 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, действующими по направлению Райгородка – Чернещина и Першотравневое — Копанки (Харьковская область — ред.)



«Смысл этого замысла также понятен – охватить с флангов тактическую группу ВСУ, обороняющуюся по рубежу Новоегоровка – Грековка, — пояснил Машовец. — Причём, насколько я понимаю, противник считает, что весьма близок к достижению этого результата, так как атакует на указанных участках и направлениях, практически не считаясь с потерями. Дело дошло до того, что ряд частей 144-й мотострелковой дивизии в результате фактически беспрерывных атакующих действий и как следствие – достаточно высокого уровня потерь в живой силе, оказались на грани утраты минимально необходимого уровня боеспособности. Так, целый ряд подразделений 254-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии (по сути, его основные силы) командование противника было вынуждено отвести в «базовый район» для «восстановления боеспособности».

Машовец при этом отметил, что в течение минувшей недели передовым подразделениям 144-й мотострелковой дивизии удалось выйти на рубеж Катериновка – Новомихайловка и закрепиться в большей части сел Новое и Липовое.