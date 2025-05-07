Восемь атак россиян было за сутки на Харьковском направлении — Генштаб

Восемь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на Харьковском направлении и трижды — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 21 раз. Пытались продвинуться в районах населенных пунктов Липовое, Надия, Зеленый Гай (Харьковская область), Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира (Харьковская область), Зеленой Долины и Колодезей.

За минувшие сутки РФ потеряла в Украине 1270 солдат. Также украинские воины обезвредили 14 танков, три боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету и 131 единицу автомобильной техники.

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