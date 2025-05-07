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Продвижение россиян в направлении Купянска на Харьковщине обнаружил ISW

Фронт 07:20   07.05.2025
Елена Нагорная
Продвижение россиян в направлении Купянска на Харьковщине обнаружил ISW Карта ISW

Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области, но это продвижение, скорее всего, не является недавним, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

“Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, указывают на то, что российские силы продвигались по полям к западу от Кисловки, вероятно, в конце марта или начале апреля”, — информируют аналитики. 

На Купянском направлении 5 и 6 мая военные РФ атаковали в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Глушковки и Новоосиново. 

На Харьковском направлении российские войска штурмовали в районе Волчанска, но не продвинулись.

Также не имели продвижения россияне на Боровском направлении, где 5 и 6 мая атаковали в районах Загрызово, Новосергеевки и Грековки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 07:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области, но это продвижение, скорее всего, не является недавним, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".