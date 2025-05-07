Продвижение россиян в направлении Купянска на Харьковщине обнаружил ISW
Карта ISW
Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области, но это продвижение, скорее всего, не является недавним, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
“Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, указывают на то, что российские силы продвигались по полям к западу от Кисловки, вероятно, в конце марта или начале апреля”, — информируют аналитики.
На Купянском направлении 5 и 6 мая военные РФ атаковали в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Глушковки и Новоосиново.
На Харьковском направлении российские войска штурмовали в районе Волчанска, но не продвинулись.
Также не имели продвижения россияне на Боровском направлении, где 5 и 6 мая атаковали в районах Загрызово, Новосергеевки и Грековки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 07:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области, но это продвижение, скорее всего, не является недавним, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".