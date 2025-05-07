Продвижение россиян в направлении Купянска на Харьковщине обнаружил ISW

Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области, но это продвижение, скорее всего, не является недавним, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

“Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, указывают на то, что российские силы продвигались по полям к западу от Кисловки, вероятно, в конце марта или начале апреля”, — информируют аналитики.

На Купянском направлении 5 и 6 мая военные РФ атаковали в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Глушковки и Новоосиново.

На Харьковском направлении российские войска штурмовали в районе Волчанска, но не продвинулись.

Также не имели продвижения россияне на Боровском направлении, где 5 и 6 мая атаковали в районах Загрызово, Новосергеевки и Грековки.