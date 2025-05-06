Враг продвинулся на Харьковщине — карта DeepState

Аналитики проекта DeepState днем ​​6 мая обновили карту фронта в Харьковской области.

На обновленных картах боевых действий видно, что противник сумел продвинуться в Купянском районе. В частности, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.

Напомним, на прошлой неделе Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили часть села Каменка в Купянском районе. При этом институт опроверг заявления российских источников о том, что Каменка захвачена полностью. Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прояснил судьбу населенного пункта: там идут активные бои, но взять село под контроль оккупантам не удается.