Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState
Фото: DeepState
Аналитики проекта DeepState днем 6 мая обновили карту фронта в Харьковской области.
На обновленных картах боевых действий видно, что противник сумел продвинуться в Купянском районе. В частности, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.
Напомним, на прошлой неделе Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили часть села Каменка в Купянском районе. При этом институт опроверг заявления российских источников о том, что Каменка захвачена полностью. Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прояснил судьбу населенного пункта: там идут активные бои, но взять село под контроль оккупантам не удается.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, каменка, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState днем 6 мая обновили карту фронта в Харьковской области.".