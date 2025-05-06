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Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState

Фронт 16:47   06.05.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState Фото: DeepState

Аналитики проекта DeepState днем ​​6 мая обновили карту фронта в Харьковской области.

На обновленных картах боевых действий видно, что противник сумел продвинуться в Купянском районе. В частности, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.

карта Харьковщина
Карта DeepState по состоянию на 6 мая
карта Харьковщина
Карта DeepState по состоянию на 5 мая

Напомним, на прошлой неделе Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили часть села Каменка в Купянском районе. При этом институт опроверг заявления российских источников о том, что Каменка захвачена полностью. Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прояснил судьбу населенного пункта: там идут активные бои, но взять село под контроль оккупантам не удается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState днем ​​6 мая обновили карту фронта в Харьковской области.".