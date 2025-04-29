«Кажется, что они немного наврали». Захватила ли РФ Каменку на Харьковщине

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» прокомментировал заявления россиян о якобы захвате села Каменка в Купянском районе.

«Мы вчера проверяли наши посты, наши наблюдательные пункты, наши укрепления там были в селе и вблизи села. По крайней мере, по состоянию на вчера. По состоянию на утро я узнаю вечером. Мне кажется, что они (россияне-ред.) немного наврали. Там идут активные бои, скорее всего там где-то они рядом зацепились. Но взять под контроль – это они как Торецк под контроль берут с февраля», — отметил Трегубов.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил, что российские войска захватили часть села Каменка. Команда DeepState обозначила прибрежные несколько улиц Каменки как оккупированные, а часть как «серую зону» еще в начале апреля. При этом аналитики ISW отметили, что российское Минобороны утверждает, будто подразделения 344-го мотострелкового полка захватили всю Каменку. Подтверждений этим рассказам Институт изучения войны не нашел.