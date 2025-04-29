ISW сообщил о продвижении ВС РФ на правом берегу Оскола (карта)

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке информирует, что российские войска захватили часть села Каменка в Купянском районе.

Команда DeepState обозначила прибрежные несколько улиц Каменки как оккупированные, а часть — как «серую зону» еще в начале апреля. Институт изучения войны в свою очередь нынешней ночью сообщил: «Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что российские войска недавно захватили южную часть Каменки (к северо-востоку от Купянска, недалеко от международной границы) и продвинулись к восточной окраине населенного пункта».

При этом аналитики ISW отметили, что российское Минобороны утверждает, будто подразделения 344-го мотострелкового полка захватили всю Каменку. Подтверждений этим сочинениям Институт изучения войны не нашел.

«Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска не проводят механизированных атак на Купянском направлении, а вместо этого ежедневно наносят пехотные удары группами по два-три человека», — дополнили картину аналитики.

Также в ISW отметили активизацию вражеских штурмов на северо-востоке от Харькова — в районе Волчанска и Волчанских хуторов. Успехов у оккупантов там нет, но ситуация для защитников усложнилась.

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«Командир украинской пехотной группы, действующей на Волчанском направлении, заявил, что ситуация в этом районе сейчас сложнее, чем в феврале и марте 2025 года, и что район с. Тихое (восточнее Волчанска) является наиболее активным. Командир сообщил, что российские войска более активно проводят артиллерийские удары и атаки, в том числе с использованием мопедов, и что российские войска провели ротацию войск на этом направлении, увеличив численность российских сил и резервов. Командир заявил, что российские войска проводят артиллерийскую подготовку перед атакой с использованием бронетехники, а затем штурмовых групп», — привели информацию аналитики.