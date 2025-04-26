«Мирный» терроризм: РФ хочет заставить харьковчан умолять о мире (видео)

«Пасхальное перемирие» от РФ и ракеты по будням. Бизнес Харькова заявляет о давлении «Шахедами». Подозрительное затишье под Купянском. О главных событиях войны за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Вторую неделю команда аналитиков DeepState не отмечает никаких изменений на линии фронта на Харьковщине. Снижение интенсивности вражеских штурмов подтверждают и сводки Генштаба ВСУ. В течение недели ГШ несколько раз информировал об одном-двух боях на Купянском направлении за сутки, а также — об отсутствии штурмов на Харьковском. В другие дни количество боев не превышало пяти по каждому из направлений. Для сравнения: чуть больше месяца назад, 11 марта, за сутки на Купянщине зафиксировали 40 боев. Перед этим, в зимние месяцы, столкновений было стабильно не менее десятка в сутки, а чаще – больше. Несмотря на такое снижение интенсивности боевых действий, российские пропагандисты пытались сообщать хотя бы о каких-то успехах – в основном на правобережье Оскола и Боровском направлении. ОднакоOSINT-аналитики не нашли подтверждений ни одному из этих заявлений.

«Перемирие на словах»

Так называемое «пасхальное перемирие» продолжалось гораздо меньше, чем его обсуждали. Попытка Путина угодить президенту США Трампу, возможно, удалась в информационном пространстве, но не в объективной реальности. Генштаб ВСУ на Пасху продолжал фиксировать российские штурмы, в том числе – на Купянском направлении. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин констатировал: «Результаты «перемирия» на том участке фронта, за который ответственна Третья штурмовая, на Харьковщине следующие: никакого перемирия здесь фактически не было». После массированного ракетного удара по Украине и Харькову, в частности, 24 апреля Жорин добавил: «И «Пасхальное перемирие», и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. С одной стороны показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира».

«Мирный» террор

То же мнение, что и Жорин, но каждый в своем направлении в течение недели повторяли неоднократно самые разные спикеры. Особенно – в Харькове, который в отсутствие Patriot особенно тонко чувствует изменения российских планов и настроений – по среднему количеству взрывов в сутки.

«Изменения есть. И вчера мы были свидетелями этих изменений, печальных перемен, как вы понимаете, — констатировал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. — Вообще по Харькову всегда били вечером, ночью или с самого утра, а вчера мы имели «прилеты» 12 «Шахедов», которые били среди белого дня. Тогда, когда люди едут на работу, возвращаются с работы или едут по своим делам. Было очень грустно, когда человек стоит на остановке общественного транспорта, а попадает рядом с ним «Шахед», и он оказывается в больнице. И автомобиль, который остановился на сигнал светофора, и тоже попадание рядом с ним «Шахеда». Пострадали производственные предприятия, никоим образом не относящиеся к оборонным предприятиям, во-первых. Во-вторых, я считаю, что сегодня идет тактика того, чтобы разрушить бизнес, чтобы люди оказались без рабочих мест, чтобы они не получили заработную плату, не было уплаты налогов».

Бизнес Харькова, действительно пострадавший в последние недели, склонен связывать обострение российского террора именно с разговорами о мире.

«Это повторение стратегии, которая заключалась в том, что россияне пытались уничтожить достаточно известные, знаковые предприятия для Харькова, такие как «Фактор Друк», «Эпицентр», МК «Мясной» и такие другие предприятия. Для чего это делалось? Для того чтобы создать у харьковчан такую ​​тревожность. Чтобы люди начали влиять на власть, на местные власти по прекращению боевых действий. Сейчас это сделано намеренно. Сейчас, в период, когда идут активные разговоры о мирных переговорах, о каких-то мирных инициативах между Трампом и Путиным. Для того чтобы опять же показать, что нужно договариваться. Сейчас наблюдается, что они бьют именно по промышленным зонам – там, где есть скопления сразу нескольких предприятий. Таким образом, они уничтожают сразу несколько, или повреждают сразу несколько. То есть здесь нельзя сказать о каком-либо конкретном предприятии или знаковом. Это системная работа именно для того, чтобы усилить психологическое давление», — заявил в комментарии МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

На Купянском направлении будут отвлекать?

Купянское направление фронта до недавнего времени было одним из самых горячих. Здесь происходили десятки боев в сутки, а плацдарм оккупантов на правом берегу Оскола опасно расширялся. Последние две недели радикальных изменений в Купянщине не фиксируют, да и количество боев значительно уменьшилось. Защитники объясняют временное затишье тем, что враг накануне изрядно получил «по зубам». Об этом заявила в эфире «Суспільне Студія» начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр Надежда Замрига. А вот у военных аналитиков возникло предположение, что Купянское направление в принципе не является сейчас приоритетом для захватчиков.

«Лимано-Купянская ось сейчас лично для меня выглядит как не столько попытка российских оккупантов захватить Харьковщину, выйти на левый берег реки Оскол… Да, конечно, это их основная цель, но я сейчас вижу для них все же более основную цель – это отвлечение внимания именно на Лиманском направлении, частично — на Купянском направлении, на берегу реки Оскол. Да, они будут здесь давить, но в первую очередь своего рода, как и в Запорожской области, но более интенсивно отвлекать внимание на именно эту локацию, чтобы отвлечь это внимание от Северского направления и Константиновского», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Купянск становится непригодным для жизни

Непрерывные боевые действия вокруг Купянска сопровождаются непрерывными обстрелами. С каждой неделей город и окрестные села все больше превращаются в руины, непригодные для жизни.

«У нас есть громады, где света нет. Петропавловская, половина Двуречанской громады — света нет, нет в половине Кондрашовской громады света. По многим улицам в городе Купянске такая же ситуация с отсутствием электроснабжения. То есть эти обстрелы, которые были в течение последних недель, они были настолько интенсивными, что просто не успевали все восстанавливать, во-первых. Во-вторых, такое восстановление было опасным. Если едешь по Купянску, то я даже могу сказать, что я не вижу таких домов, которые полностью цели бы стояли. Как минимум, окон нет. Это такая картинка сейчас по Купянску. Много разрушенных домов, много очень сильно поврежденных. Говорить об уцелевших домах… Ну, может, где-то там, чуть дальше линии обстрела они есть, но там, где мы обычно находимся, уцелевшего нет ничего», — описал ситуацию начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.