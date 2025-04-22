Отвлекают внимание или пытаются захватить Харьковщину: Коваленко о планах РФ
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал действия российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.
«Лимано-Купинская ось сейчас лично для меня выглядит как не столько попытка российских оккупантов захватить Харьковщину, выйти на левый берег реки Оскол… Да, конечно, это их основная цель, но я сейчас вижу для них все же более основную цель – это отвлечение внимания на Лиманском направлении, частично на Купянском направлении, на правом берегу реки Оскол. С целью отвлечения внимания от более приоритетных участков — того же Северского направления, на котором они пытаются давить и выходить за пределы Белогоровки. И если мы упомянем о плацдарме в районе Торецкой агломерации, то это в принципе Константиновское направление – на Константиновку. Именно туда направлены их основные сейчас действия, основной ресурс будет туда направлен. Что же касается Лимано-Купянской оси, то да, они будут здесь давить, но в первую очередь, как и в Запорожской области, — больше интенсивно отвлекать внимание на именно эту локацию, чтобы отвлечь это внимание от Северского направления и Константиновского», — такое мнение высказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Видео: Oboz.ua
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При этом он отметил, что действия ВС РФ по дальнейшему продвижению на Боровую продолжаются. Выход на этот населенный пункт на этом участке фронта — основная цель. Коваленко предполагает, что Силы обороны Украины будут контратаковать и пытаться заблокировать врага на существующих рубежах.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, коваленко, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал действия российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении".