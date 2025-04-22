Во время «перемирия» россияне готовились к штурмам на Харьковщине: анализ ISW
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 21 апреля проанализировал многочисленные заявления российских и украинских источников о том, что «перемирия» по сути не было.
«Украинский чиновник обвинил Россию 21 апреля в нарушении пасхального перемирия на севере Харьковской области 20 апреля. Командир украинской артиллерийской батареи, действующей на Волчанском направлении (северо-восток от Харькова), заявил утром 21 апреля, что российские войска в течение прошедших суток наносили удары с беспилотников и вели минометный огонь в этом районе. Командир сообщил, что российские войска в этом районе в первую очередь использовали пасхальное перемирие для укрепления позиций, ротации личного состава и подготовки к штурмовым операциям. Командир заявил, что российские войска начали проводить механизированные атаки с использованием бронетехники при поддержке 10–20 мотоциклов на Волчанском направлении. Российский военный блогер заявил 21 апреля, что ни российские, ни украинские войска не проводили «масштабных» военных действий на Харьковском направлении во время перемирия 20 апреля, но что бои продолжались после окончания перемирия в 00:00 21 апреля», — информируют аналитики ISW.
Бои той или иной степени интенсивности были на Купянском и Боровском направлениях. О двух атаках под Купянском в сводке на 08:00 21 апреля сообщал Генштаб ВСУ, «но неясно, произошли ли какие-либо атаки 20 апреля во время пасхального перемирия», — уточнили в Институте изучения войны. Четко о нарушении ГШ сообщил в сводке на 22:00 20 апреля, проинформировав, что враг атаковал в районе Голубовки.
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«Представитель украинской артиллерийской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил 21 апреля, что российские войска безуспешно пытались пересечь реку Оскол днем 20 апреля, нарушив пасхальное перемирие, — отметили аналитики. — Представитель украинской артиллерийской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил 21 апреля, что российские войска постоянно проводят атаки небольшими группами в районе Двуречной (к северо-востоку от Купянска) и имеют одну из основных своих силовых концентраций в этом районе».
На Боровском направлении ВС РФ, несмотря на приказ собственного диктатора, продолжали атаковать в районе утраченного оккупантами села Надия (в Луганской области). Об этом информировал Генштаб ВСУ. Основные боевые действия и нарушения «перемирия» на этой части фронта происходили не на территории Харьковской области, а в двух соседних регионах.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, бои, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, перемирие, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 21 апреля проанализировал многочисленные заявления российских и украинских источников о том, что «перемирия» по сути не было".