«Никакого перемирия здесь не было» — 3 ОШБр о сутках на Харьковщине
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось.
«Результаты «перемирия» на том участке фронта, за который ответственная 3 ОШБр, в Харьковской области следующие: никакого перемирия здесь фактически не было. За прошедшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы. Никаких изменений», — написал Жорин.
Напомним, в субботу Путин заявил, что российская сторона якобы бы приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля. В Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью и будет соблюдаться при его взаимном соблюдении украинской стороной. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Путина «очередной попыткой поиграть с жизнями людей» и предположил, что Путин не контролирует своих военных. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отмечал, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось. «Не смешите с этим «Пасхальным перемирием». Я даже не могу представить, как полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте», — написал Жорин.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, война, перемирие, Путин, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 13:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным.".