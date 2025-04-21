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«Никакого перемирия здесь не было» — 3 ОШБр о сутках на Харьковщине

Фронт 13:04   21.04.2025
Виктория Яковенко
«Никакого перемирия здесь не было» — 3 ОШБр о сутках на Харьковщине Фото: telegram Максима Жорина

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось.

«Результаты «перемирия» на том участке фронта, за который ответственная 3 ОШБр, в Харьковской области следующие: никакого перемирия здесь фактически не было. За прошедшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы. Никаких изменений», — написал Жорин.

Напомним, в субботу Путин заявил, что российская сторона якобы бы приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля. В Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью и будет соблюдаться при его взаимном соблюдении украинской стороной. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Путина «очередной попыткой поиграть с жизнями людей» и предположил, что Путин не контролирует своих военных. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отмечал, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось. «Не смешите с этим «Пасхальным перемирием». Я даже не могу представить, как полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте», — написал Жорин.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 13:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным.".