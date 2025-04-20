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«Не смешите» — Зеленский и Жорин рассказали о «перемирии»

Украина 13:39   20.04.2025
Оксана Горун
«Не смешите» — Зеленский и Жорин рассказали о «перемирии» Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия на Пасху продолжает обстрелы на фронте и применяет FPV. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Путин не контролирует свои войска.

Зеленский сообщил данные с фронта, которые доложил в 12:00 Главком ВСУ Алексанр Сырский.

«Начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии. Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российских тяжелых вооружений. За время с 00:00 до 12:00 за эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий», — написал президент Украины в 13:01 20 апреля.

Эту информацию подтверждают защитники Украины, которые воюют на Харьковщине. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось.

«Не смешите с этим «Пасхальным перемирием». Я даже не могу представить, как полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте. В этих условиях любое перемирие чрезвычайно трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне. Сейчас на линии боевого столкновения на некоторых участках, может, стало немного тише, на некоторых – совершенно ничего не изменилось», — написал он.

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Комментируя ситуацию, президент Украины предположил: «Либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа». Несмотря на это, Зеленский напомнил, что на Москву необходимо давить, чтобы добиться соблюдения перемирия, а также — его продления на 30 дней, «чтобы дать шанс дипломатии».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия на Пасху продолжает обстрелы на фронте и применяет FPV. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Путин не контролирует свои войска".