Путин якобы объявил пасхальное перемирие: сколько должно продлиться

Российские СМИ опубликовали заявление Путина о якобы прекращении российской стороной боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля.

«Сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал глава Кремля.

Видео: росСМИ

В Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения украинской стороной.

Руководство Украины заявление Путина пока что не комментировало.

Напомним, 17 апреля президент Владимир Зеленский предупредил, что на Пасху и после нее возможны новые российские удары по территории Украины.

На Харьковщине на Пасху усилили меры безопасности. 19, 20 и 27 апреля (на Красную горку) правоохранители будут работать в усиленном режиме, привлекая дополнительные силы. Продолжительность комендантского часа не изменится.