Путин якобы объявил пасхальное перемирие: сколько должно продлиться
Российские СМИ опубликовали заявление Путина о якобы прекращении российской стороной боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля.
«Сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал глава Кремля.
Видео: росСМИ
В Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения украинской стороной.
Руководство Украины заявление Путина пока что не комментировало.
Напомним, 17 апреля президент Владимир Зеленский предупредил, что на Пасху и после нее возможны новые российские удары по территории Украины.
На Харьковщине на Пасху усилили меры безопасности. 19, 20 и 27 апреля (на Красную горку) правоохранители будут работать в усиленном режиме, привлекая дополнительные силы. Продолжительность комендантского часа не изменится.
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- Категории: Мир, Украина, Фронт; Теги: пасха, перемирие, Путин;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские СМИ опубликовали заявление Путина о якобы прекращении российской стороной боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля.".