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Пасха и Красная горка: в Харькове и области усиливают меры безопасности

Общество 17:26   18.04.2025
Елена Нагорная
Пасха и Красная горка: в Харькове и области усиливают меры безопасности

В ближайшие и следующие выходные в Харькове и области полицейские будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка привлекут дополнительные силы.

19 и 20 апреля пасхальные богослужения запланированы в 249 храмах Харьковщины. Ожидается, что участие в них примет около 38 тысяч человек. А 27 апреля, на Красную горку, на кладбищах пройдут традиционные поминальные мероприятия, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Особое внимание, подчеркивают правоохранители, будут уделять охране порядка вблизи храмов и в местах массового скопления людей. Верующих и священников призывают не нарушать требования военного положения.

«Призываем жителей города и области не игнорировать оповещения о воздушной тревоге. В случае угрозы немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие! Также напоминаем об обязательном соблюдении комендантского часа — не находиться на улице после 23 часов. В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и немедленно сообщите полицейским», — обратился к жителям региона Станислав Король, начальник сектора превентивной коммуникации УПД ГУ НП.

Напомним, из-за высокой минной опасности действует постоянный запрет на посещение четырех кладбищ в Харькове: №13 (ул. Г. Сковороды, 108), №15 (ул. Володи Дубинина), №17 (ул. Курочкина гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшие и следующие выходные в Харькове и области полицейские будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения правопорядка привлекут дополнительные силы.".