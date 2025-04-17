Live
  • Чт 17.04.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.82

Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание

Общество 19:37   17.04.2025
Елена Нагорная
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание Фото: храм святого Иоанна Богослова

Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (Православной церкви Украины) в Харькове будут в субботу и в воскресенье. Ночной службы, как и в предыдущие годы, из-за комендантского часа не будет.

Как сообщается на сайте храма, в субботу в 10:00 начнется литургия, а в 14:00 — полунощница. Освящать паски и другие продукты начнут с 15:00 и будут продолжать до 18:00.

В 9:00 в воскресенье состоится пасхальная утреня, а в 10:00 — праздничная литургия. Освящать пасхальные корзины будут с 11:45.

Отметим, что в Харькове есть шесть храмов ПЦУ.

Читайте также: Пасха-2025. Когда идти в церковь в ближайшие дни: советы Харьковской епархии

Как сообщалось ранее, архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан призвал верующих к бдительности в связи с частыми российскими обстрелами, а духовенство — принять все меры безопасности для проведения богослужений с соблюдением рекомендаций органов местной власти. 16 апреля архиепископ провел литургию в храме святого Иоанна Богослова. Он отметил важность покаяния, молитвы и милосердия в дни Страстной седмицы. Митрофан также поблагодарил военных капелланов и призвал к единству, вере и надежде на Воскресение Христово, которое дарует победу над тьмой и злом.

Читайте также: Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
16.04.2025, 15:33
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
17.04.2025, 15:35
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
17.04.2025, 09:08
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
17.04.2025, 13:46
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
17.04.2025, 20:06

Новости по теме:

20:06
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
19:37
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
19:20
Зарезали женщин: суд вынес приговор в деле о двойном убийстве на Харьковщине
18:46
Заболели собаки: на Харьковщине еще два случая бешенства — в городе и селе
18:16
Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов

Вы читали новость: «Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 19:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове будут в субботу и в воскресенье. Ночной службы, как и в предыдущие годы, не будет.".