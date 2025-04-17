Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание

Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (Православной церкви Украины) в Харькове будут в субботу и в воскресенье. Ночной службы, как и в предыдущие годы, из-за комендантского часа не будет.

Как сообщается на сайте храма, в субботу в 10:00 начнется литургия, а в 14:00 — полунощница. Освящать паски и другие продукты начнут с 15:00 и будут продолжать до 18:00.

В 9:00 в воскресенье состоится пасхальная утреня, а в 10:00 — праздничная литургия. Освящать пасхальные корзины будут с 11:45.

Отметим, что в Харькове есть шесть храмов ПЦУ.

Как сообщалось ранее, архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан призвал верующих к бдительности в связи с частыми российскими обстрелами, а духовенство — принять все меры безопасности для проведения богослужений с соблюдением рекомендаций органов местной власти. 16 апреля архиепископ провел литургию в храме святого Иоанна Богослова. Он отметил важность покаяния, молитвы и милосердия в дни Страстной седмицы. Митрофан также поблагодарил военных капелланов и призвал к единству, вере и надежде на Воскресение Христово, которое дарует победу над тьмой и злом.