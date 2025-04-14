Live
  • Пн 14.04.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.39
  • EUR 46.92

Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)

Общество 19:43   14.04.2025
Елена Нагорная
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)

«Паска с душой». Шеф-повар Александр Цепковский 12 апреля провел для всех желающих в ТРЦ в центре Харькова мастер-класс по приготовлению пасок. Мероприятие состоялось в рамках госпроекта, призванного привлечь внимание к проблеме загрязнения украинских земель взрывоопасными предметами. Поэтому готовил повар из муки, намолоченной из зерна с разминированных полей деоккупированных Херсонщины и Николаевщины. А помогали ему бойцы ГСЧС.

«Паска — это такая выпечка, к которой надо с душой подходить и делать это в одиночестве, — говорит повар. — Чтобы никто вам не мешал. Тогда все получится. Это традиционный рецепт паски украинской. Я добавил технологию заваривания муки. Так паска долго остается свежей и нежной».

Вначале делается опара. В большую миску нужно просеять 150 граммов муки и запарить 250 миллилитров кипяченого молока. Перемешать. Далее 50 граммов дрожжей смешивают с 1,5 столовыми ложками сахара и 100 миллилитрами теплого молока. Когда дрожжи поднимутся и молоко с мукой немного остынет — все смешивают. Далее опару накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на 40 минут.

Когда опара станет пышной, ее нужно обмять и добавить пять яиц и пять желтков, предварительно перебитых с сахаром. Далее следует добавить 180 граммов растопленного сливочного масла, 5 граммов соли, 150 граммов обваленных в муке сухофруктов, досыпать от 350 до 550 граммов муки. Вымешанное тесто подходит еще примерно 40 минут. По истечении этого времени его нужно разложить по формам, чтобы оно заполняло ½ формы, и снова подождать 40 минут. Выпекают паски в духовке при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.

«Глазурь — классическая швейцарская, очень простая в приготовлении, но очень стабильная. Смешиваются белки с сахаром, можно заменить на сахарную пудру. И на водяной бане растапливаем сахар, чтобы он не чувствовался в белках. И потом взбиваем как обычную глазурь. И щепотку соли надо. Для баланса вкуса. Можно добавить лимонную кислоту», — советует Цепковский.

Также, по его словам, можно сделать паску с начинкой — срезать верхушку, достать мякиш и наполнить середину заварным кремом или шоколадным муссом.

Украшает пасхальную выпечку повар сухими цветами.

«Вообще паски начинают печь с четверга. Чистый четверг считается началом. А в Страстную пятницу никто ничего не печет, не делает. Можно и в субботу, но в воскресенье уже не пекут, потому что все идут в церковь», — говорит Цепковский.

Читайте также: В Харькове за год подорожали паски: актуальные цены

Ингредиенты для приготовления пасок:
Мука — 0,5-0,7 кг
Молоко — 350 г
Яйца — 5 шт
Яичные желтки — 5 шт
Масло сливочное — 180 г
Сахар — 400 г
Дрожжи — 50 г
Соль — 5 г
Ванильный сахар — 15 г
Сухофрукты (изюм, клюква, курага) — 150 г

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
14.04.2025, 13:34
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
14.04.2025, 10:16
Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля
Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля
14.04.2025, 17:59
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», погибшие в области
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», погибшие в области
14.04.2025, 16:48
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
14.04.2025, 20:11

Новости по теме:

20:25
Поваров и кулинаров в Украине будут учить по-новому: посол реформы — Евгений Клопотенко (фото)
16:57
У Харкові люди з інвалідністю готуватимуть страви високої кухні
16:28
У Харкові відкриється ресторан, де готуватимуть люди з інвалідністю (відео)
11:29
Науковці розповіли про смачну експозицію, створену на «Ніч Науки»
09:09
Ученый рассказал о том, чем питались в разные периоды истории нашего города

Вы читали новость: «Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шеф-повар Александр Цепковский 12 апреля провел для всех желающих в ТРЦ в центре Харькова мастер-класс по приготовлению пасок.".