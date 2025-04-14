Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
«Паска с душой». Шеф-повар Александр Цепковский 12 апреля провел для всех желающих в ТРЦ в центре Харькова мастер-класс по приготовлению пасок. Мероприятие состоялось в рамках госпроекта, призванного привлечь внимание к проблеме загрязнения украинских земель взрывоопасными предметами. Поэтому готовил повар из муки, намолоченной из зерна с разминированных полей деоккупированных Херсонщины и Николаевщины. А помогали ему бойцы ГСЧС.
«Паска — это такая выпечка, к которой надо с душой подходить и делать это в одиночестве, — говорит повар. — Чтобы никто вам не мешал. Тогда все получится. Это традиционный рецепт паски украинской. Я добавил технологию заваривания муки. Так паска долго остается свежей и нежной».
Вначале делается опара. В большую миску нужно просеять 150 граммов муки и запарить 250 миллилитров кипяченого молока. Перемешать. Далее 50 граммов дрожжей смешивают с 1,5 столовыми ложками сахара и 100 миллилитрами теплого молока. Когда дрожжи поднимутся и молоко с мукой немного остынет — все смешивают. Далее опару накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на 40 минут.
Когда опара станет пышной, ее нужно обмять и добавить пять яиц и пять желтков, предварительно перебитых с сахаром. Далее следует добавить 180 граммов растопленного сливочного масла, 5 граммов соли, 150 граммов обваленных в муке сухофруктов, досыпать от 350 до 550 граммов муки. Вымешанное тесто подходит еще примерно 40 минут. По истечении этого времени его нужно разложить по формам, чтобы оно заполняло ½ формы, и снова подождать 40 минут. Выпекают паски в духовке при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.
«Глазурь — классическая швейцарская, очень простая в приготовлении, но очень стабильная. Смешиваются белки с сахаром, можно заменить на сахарную пудру. И на водяной бане растапливаем сахар, чтобы он не чувствовался в белках. И потом взбиваем как обычную глазурь. И щепотку соли надо. Для баланса вкуса. Можно добавить лимонную кислоту», — советует Цепковский.
Также, по его словам, можно сделать паску с начинкой — срезать верхушку, достать мякиш и наполнить середину заварным кремом или шоколадным муссом.
Украшает пасхальную выпечку повар сухими цветами.
«Вообще паски начинают печь с четверга. Чистый четверг считается началом. А в Страстную пятницу никто ничего не печет, не делает. Можно и в субботу, но в воскресенье уже не пекут, потому что все идут в церковь», — говорит Цепковский.
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Ингредиенты для приготовления пасок:
Мука — 0,5-0,7 кг
Молоко — 350 г
Яйца — 5 шт
Яичные желтки — 5 шт
Масло сливочное — 180 г
Сахар — 400 г
Дрожжи — 50 г
Соль — 5 г
Ванильный сахар — 15 г
Сухофрукты (изюм, клюква, курага) — 150 г
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: кулинария, новости Харькова, паска, пасха, рецепт;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шеф-повар Александр Цепковский 12 апреля провел для всех желающих в ТРЦ в центре Харькова мастер-класс по приготовлению пасок.".