Пасха-2025. Когда идти в церковь в ближайшие дни: советы Харьковской епархии
Пасха в условиях угрозы обстрелов на Харьковщине будет иметь особенности. Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан издал распоряжение.
«Принять все меры безопасности для проведения пасхальных богослужений с соблюдением рекомендаций органов местной власти. Пасхальное богослужение рекомендую проводить по окончании комендантского часа. Соблюдать правила поведения при объявлении тревоги», — цитируют рекомендации владыки Митрофана на сайте Харьковской епархии Православной церкви Украины.
Протоиерей Дмитрий Шаповалов подробно описал суть богослужений, которые будут совершать в пятницу, субботу и воскресенье.
«Нет четкого ответа на вопрос, какие из богослужений Страстной недели и Пасхи необходимо посетить, а которые можно и пропустить. Не следует искать советов, в какой именно день следует выпекать паски или красить яйца. Ведь Господь дает нам нечто большее, чем набор четких правил – свободу. Мы свободны выбирать сами. Но и отдавать себе отчет в последствиях своего выбора», — подчеркнул Шаповалов.
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Он также призвал всех, кто бы и как не планировал провести ближайшие дни, не забывать о воинах, которые защищают Украину.
«Молитва за них, помощь, где только возможно, пожертвования на их нужды – непременная часть нашей общей победы. Давайте приближать ее каждый день. И пусть пасхальная радость укрепит наши сердца в ее ожидании!» — отметил протоиерей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пасха, ПЦУ, церковь;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пасха в условиях угрозы обстрелов на Харьковщине будет иметь особенности. Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан издал распоряжение".