Пасха-2025. Когда идти в церковь в ближайшие дни: советы Харьковской епархии

Пасха в условиях угрозы обстрелов на Харьковщине будет иметь особенности. Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан издал распоряжение.

«Принять все меры безопасности для проведения пасхальных богослужений с соблюдением рекомендаций органов местной власти. Пасхальное богослужение рекомендую проводить по окончании комендантского часа. Соблюдать правила поведения при объявлении тревоги», — цитируют рекомендации владыки Митрофана на сайте Харьковской епархии Православной церкви Украины.

Протоиерей Дмитрий Шаповалов подробно описал суть богослужений, которые будут совершать в пятницу, субботу и воскресенье.

«Нет четкого ответа на вопрос, какие из богослужений Страстной недели и Пасхи необходимо посетить, а которые можно и пропустить. Не следует искать советов, в какой именно день следует выпекать паски или красить яйца. Ведь Господь дает нам нечто большее, чем набор четких правил – свободу. Мы свободны выбирать сами. Но и отдавать себе отчет в последствиях своего выбора», — подчеркнул Шаповалов.

Он также призвал всех, кто бы и как не планировал провести ближайшие дни, не забывать о воинах, которые защищают Украину.

«Молитва за них, помощь, где только возможно, пожертвования на их нужды – непременная часть нашей общей победы. Давайте приближать ее каждый день. И пусть пасхальная радость укрепит наши сердца в ее ожидании!» — отметил протоиерей.