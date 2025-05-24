Сегодня 24 мая: какой праздник и день в истории

24 мая 2023 года архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый церковный календарь. В 2022-м в этот день в Харькове возобновили работу метро. В 2018-м в Украине открыли Новый Бескидский тоннель. В 1881-м родился медик и ученый Александр Богомолец, а в 1912-м — писатель Михаил Стельмах. В 1956-м состоялось первое Евровидение, а в 2003-м на нем впервые выступил украинский исполнитель. В 1742-м умер гетман Украины Пилип Орлик – автор знаменитой Конституции.

Праздники и памятные даты 24 мая

24 мая в Украине и ряде европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры.

В мире – Международный женский день за мир и разоружение, Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров (отмечают в четвертую субботу мая).

Также сегодня: Европейский день парков, Всемирный день шизофрении, День видимости пансексуалов, День тиары, Всемирный день видеоигр, День авиационной техники.

24 мая в истории

24 мая 1742 года умер гетман Украины Пилип Орлик. Подробнее.

24 мая 1881 года в Киеве родился медик и ученый Александр Богомолец. Подробнее.

24 мая 1912 года родился украинский советский писатель Михаил Стельмах. Подробнее.

24 мая 1956 года состоялось первое в истории Евровидение. Подробнее.

24 мая 1964 года произошел масштабный пожар в Государственной публичной библиотеке Академии наук СССР. Там в результате поджога сгорел отдел украиники. Подробнее.

24 мая 2003 года Украина дебютировала на 48-м конкурсе «Евровидение». Тогда он проходил в Риге. Украину представлял Александр Пономарев с песней «Аста ла виста». Он занял 14-е место. Подробнее.

24 мая 2018 года в Украине открыли Новый Бескидский тоннель. Подробнее.

24 мая 2023 года Архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года. Собор, объединивший всех епископов ПЦУ, проходил в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Решение перейти на новый календарь поддержали 53 епископа, один был против и один воздержался. В дальнейшем, 27 июля, переход поддержал еще и поместный собор. Еще за несколько лет до этого, когда православные церкви Украины только что объединились в ПЦУ, а та получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха, трудно было представить скорый переход на новый церковный календарь. Несмотря на то, что большинство православных церквей мира давно «согласовали время» с реальным, руководство ПЦУ имело обоснованные сомнения в том, что верующие легко согласятся праздновать Рождество, Покров и другие большие праздники в другие дни. Это подтверждали и социологические опросы. Однако ситуация стала существенно меняться после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это, в частности, показал опрос, проведенный социологами в ноябре 2022 года, — о дате празднования украинцами Рождества Христова.

«За последний год несколько увеличилось количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины (55%) будут праздновать Рождество 7 января (в 2021 году – 71%). 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего среди молодежи, южан и столицы)», — информировала социологическая группа «Рейтинг».

Первой на эти настроения отреагировала Украинская греко-католическая церковь – она совершила переход на новый календарь еще в феврале 2023-го. Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023-го. Во время собора 24 мая митрополит Епифаний так прокомментировал историческое решение журналистам «Би-би-си Украина»: «В 2019 году я говорил, что в течение пяти лет мы сможем перейти, когда будет готово общество. И это время настало, общество готово, мы воплощаем реформу календаря. Но это будет без принуждения, приходы, которые захотят остаться на старом календаре, смогут это сделать. Но со временем все будут на новом календаре».

«Основное значение этого изменения состоит в том, что теперь Православная церковь Украины присоединится ко всемирному православному сообществу, в котором большинство церквей уже используют новый календарь, так называемый григорианский календарь. Так, например, Греческая церковь живет по новому календарю, Вселенский патриархат, большинство церквей в Соединенных Штатах, большинство других стран находятся на новом календаре. Если я не ошибаюсь, Сербия, Грузия и Московский патриархат – это три церкви, которые остались на юлианском календаре. Изменение не имеет абсолютно никакого теологического значения, потому что связано только с точностью измерения времени, — прокомментировал решение Архиерейского собора ПЦУ для «Радио Свобода» один из ведущих мировых православных теологов, глава Международной православной теологической ассоциации Пол Гаврилюк. — Но я считаю, есть важный элемент в том, чтобы праздновать Рождество перед Новым годом, потому что для большинства христиан, будь вы православный, или католик, или протестант, это означает, что акцент приходится именно на день Рождества. Потому что Рождество не является каким-то отголоском празднования Нового года. И это особенно важно для христиан, вышедших из так называемой советской ситуации, потому что на протяжении долгого времени политика коммунистической партии и создателей Советского Союза заключалась в том, что эти светские праздники должны затмить религиозные».

Церковный праздник

24 мая чтят память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 24 мая, таким будет лето.

Если утром над землей стелется туман, погода ухудшится.

Если 24 мая пошел дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя купаться в реках и озерах.

Нельзя сажать и сеять, иначе град побьет посевы.

Не стоит делать дорогие покупки.