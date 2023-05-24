Сегодня 24 мая: какой праздник и день в истории

24 мая год назад в Харькове запустили метро. В 1742 году умер гетман Украины Пилип Орлик – автор знаменитой Конституции. В 1956 году прошло первое Евровидение, а в 2003 году на нем впервые выступил украинский исполнитель.

Праздники и памятные даты 24 мая

24 мая в Украине и ряде европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры.

В ЕС – Европейский день парков.

Под эгидой ООН проходит День тиары.

24 мая в истории

24 мая 1742 года умер гетман Украины Пилип Орлик. До гетманства он был Генеральным писарем и доверенным лицом Ивана Мазепы. Участвовал в выступлении Мазепы против Петра I. А затем и сам организовал войну против Московии, освободив почти всю Правобережную Украину.

После поражения в Полтавской битве вместе с Мазепой Орлик выехал в Бендеры (сейчас – территория Приднестровья в Молдове). Там после смерти Мазепы Орлика избрали гетманом Украины (в изгнании). При этом оставаться постоянно в изгнании гетман не собирался. При поддержке шведского короля Карла XII новый гетман вступил в альянс с крымскими татарами и Османской империей. 8 ноября 1710 года Османская империя, поддерживая Орлика объявила войну Московии.

В 1711 году начался совместный поход против московитов, в котором участвовали запорожцы, татары, шведы и поляки. 12 февраля войско под предводительством Орлика вышло из Бендер. По дороге гетман рассылал письма-универсалы, призывая украинский народ восставать против московских захватчиков. Города Правобережья переходили под власть гетмана. Дойдя до Немирова, Пилип Орлик направил письмо с призывом к объединению в борьбе условно лояльному московитам гетману Левобережья Ивану Скоропадскому (на самом деле Скоропадский находился под постоянным контролем захватчиков). Против Орлика выступило московское войско под командованием генерального есаула Григория Бутовича. Казаки с союзниками разбили его в бою под Лысянкой.

Однако освободить Киев и всю Украину Орлику не удалось. Войско остановилось на осаде Белой Церкви. Через некоторое время гетмана предали союзники-татары. Из-за нехватки провианта они начали бежать на юг, по дороге грабя украинские поселения. Казаки, которые последовали за Орликом, начали дезертировать, чтобы спасать от бывших союзников свои дома и семьи. Так от 16-тысячного войска осталось всего три тысячи. Гетман, чуть не дойдя до Киева, вынужден был вернуться в Бендеры. В дальнейшем он продолжал искать поддержки у руководителей европейских государств и мигрировал по Европе. Жил в Бендерах, затем Шведской империи, Германии, Австрии, Речи Посполитой. В 1722 году, когда Орлик направлялся к запорожским казакам в Олешковскую Сечь, его задержали османские власти в Хотине и до 1738 года интернировали в Салониках. Впоследствии жил в Хотине, Черновцах, Бухаресте. Умер в городе Яссы (современная Румыния) 24 мая 1742 года.

24 мая 1881 года в Киеве родился медик и ученый Александр Богомолец.

Он вошел в историю, создав «сыворотку Богомольца», ускоряющую сращивание переломов и заживление мягких тканей. Занимался исследованиями в области генетики, физиологии, эндокринологии и т.д. Все работы были ориентированы на исследование старения. С этой целью Богомолец основал геронтологическую школу. Ученый искал методы продления жизни. Этой отраслью его опытов особенно интересовался Иосиф Сталин, который, конечно, хотел пить кровь из страны вечно. По пересказам, услышав о смерти Богомольца, советский тиран заявил: «Этот мошенник всех обманул». Александр Богомолец был академиком АН Украины и ее президентом, автором около 150 научных работ. С началом идеологической кампании против генетики, физиологии и патофизиологии в СССР школу Богомольца закрыли. Но его сыворотку продолжали широко использовать.

24 мая 1912 года родился украинский советский писатель Михаил Стельмах.

Один из немногих украинских писателей, которые не только выжили в условиях советской оккупации, но стали любимцами власти, получив все возможные государственные награды. Работал Стельмах в жанре соцреализма. При этом периодически нарушал каноны, добавляя личного в общественное и затрагивая запретные темы – например, УПА и Голодомор. При этом благодаря абсолютной лояльности к советской власти избежал каких-либо наказаний за такие «вольности».

24 мая 1956 года прошло первое в истории Евровидение.

Конкурс принимал город Лугано в Швейцарии. В нем принимали участие 14 представителей из семи стран Европы. Каждый из них исполнил по две песни. На тот момент проведение подобного телеконкурса с одновременной трансляцией во всех странах было амбициозным проектом. В первую очередь это было непросто с технической точки зрения. Ведь спутниковое телевидение еще не существовало, и телевизионщикам приходилось пользоваться наземной сетью. Однако все удалось. Победительницей стала швейцарская певица Лиз Ассия. Она исполнила две песни — «Das alte Karussell» и «Refrain». Последняя и стала победной. Уже со следующего года всех исполнителей ограничили одной песней.

24 мая 1964 года произошел масштабный пожар в Государственной публичной библиотеке Академии наук СССР. Там в результате поджога сгорел отдел украиники. Были уничтожены от 500 до 600 тысяч книг и рукописей – в том числе старопечатные издания.

В поджоге признался сотрудник библиотеки Виктор Погружальский. На суде он заявил, что, переночевав на работе, утром поджег книги в нескольких местах и скрылся. Но поскольку более 10 пожарных при тушении огня получили фосфорное отравление, это дало основания предполагать, что поджог совершили с помощью не спичек, а фосфорных шашек. На момент пожара тогдашние диссиденты заявляли, что поджог был спланирован советской властью – для уничтожения ценных письменных источников истории Украины – домосковских времен. «Целое наше средневековье ушло с дымом», – писала об этой катастрофе Оксана Забужко. Впрочем, современные исследователи Олег Бажан и Юрий Данилюк все же склоняются к версии, что к этому поджогу вездесущие советские спецслужбы все же не имели отношения. Ведь именно старинные рукописи в пламени пострадали меньше всего.

24 мая 2003 года Украина дебютировала на 48-м конкурсе «Евровидение». Тогда он проходил в Риге. Украину представлял Александр Пономарев с песней «Аста ла виста». Он занял 14 место.

24 мая 2022 года в Харькове возобновили работу метро – ровно через три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ. В начале Харьковский метрополитен работал с 8:00 до 19:00 – с учетом комендантского часа. Интервалы между поездами установили 30 минут. Участок Салтовской линии метро от «Академика Павлова» до «Героев труда» оставили закрытым – там продолжали находиться люди, спрятавшиеся от российских обстрелов в подземке.

Церковный праздник 24 мая

24 мая христиане чтят память священномученика Мокия. Он был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Во время гонений императора Диоклетиана святой Мокий убеждал язычников, собравшихся на праздник Диониса (Бахуса), прекратить это торжество, покаяться и обратиться к Христу. За это святого привлекли на суд к правителю Лаодикию. Там Мокий заявил: «Смерть за Христа – большое приобретение для меня». Святого подвергли многочисленным пыткам, однако не смогли сломить. Более того – в капище Диониса он именем Иисуса Христа разбил идола. После этого его бросили в раскаленную печь, где мученик остался невредимым. Но пламя из печи сожгло самого правителя Лаодикия. Также он остался невредимым, когда его отдали в жертву диким зверям. Народ, увидев эти чудеса, потребовал, чтобы мученика отпустили на свободу. Император распорядился отправить святого в город Перинф, а оттуда в Византию, где Мокия все же казнили. Это произошло около 295 года. Впоследствии император Константин построил в честь священномученика Мокия храм и перенес в него святые мощи страстотерпца.

Народные приметы

Какая погода 24 мая – таким будет лето.

Туман утром – к ухудшению погоды.

Если пошел дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Нельзя купаться в реках и озерах.