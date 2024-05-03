Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху
Харьковчане уже в третий раз будут праздновать Пасху в условиях войны. Полиция и руководство ХОВА просит жителей региона избегать скопления людей, потому что россияне с большой вероятностью будут бить по Харьковщине 4 и 5 мая. Но пасхальные литургии можно посмотреть благодаря онлайн-трансляциям.
Богослужения Православной церкви Украины будут транслировать на Youtube-канале , странице ПЦУ в Facebook и на личной странице митрополита Эпифания.
Также пасхальное богослужение будет транслировать телеканал «Суспільне Культура » (4 мая от 23:00) и «Украинское Радио» » и «Радио Культура » (5 мая после полуночи).
Богослужение Украинской греко-католической церкви будет транслироваться на Youtube-канале УГКЦ «Живе телебачення» и на телеканале «Суспільне Культура» (5 мая в 7:00) и на «Украинском Радио» и «Радио Культура» (после 8:30).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: богослужение, греко-католическая церковь, пасха, ПЦУ, трансляция, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 23:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане уже в третий раз будут праздновать Пасху в условиях войны. Полиция и руководство ХОВА просит жителей региона избегать скопления людей, потому что россияне с большой вероятностью будут бить по Харьковщине 4 и 5 мая. Но пасхальные литургии можно посмотреть благодаря онлайн-трансляциям.".