Live
  • Сб 04.05.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху

Общество 23:01   03.05.2024
Оксана Якушко
Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху Фото: Архиепископ Митрофан / Фейсбук

Харьковчане уже в третий раз будут праздновать Пасху в условиях войны. Полиция и руководство ХОВА просит жителей региона избегать скопления людей, потому что россияне с большой вероятностью будут бить по Харьковщине 4 и 5 мая. Но пасхальные литургии можно посмотреть благодаря онлайн-трансляциям.

Богослужения Православной церкви Украины будут транслировать на Youtube-канале , странице ПЦУ в Facebook и на личной странице митрополита Эпифания.
Также пасхальное богослужение будет транслировать телеканал «Суспільне Культура » (4 мая от 23:00) и «Украинское Радио»  » и «Радио Культура » (5 мая после полуночи).

Богослужение Украинской греко-католической церкви будет транслироваться на Youtube-канале УГКЦ «Живе телебачення» и на телеканале «Суспільне Культура» (5 мая в 7:00) и на «Украинском Радио» и «Радио Культура» (после 8:30).

Читайте также: Тимошко: враг будет бить на Пасху, у храмов Харьковщины выставят полицию

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости 3.05: удары по Харькову и Чугуеву — есть погибшая и раненые
Главные новости 3.05: удары по Харькову и Чугуеву — есть погибшая и раненые
03.05.2024, 23:22
Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области
Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области
03.05.2024, 20:00
У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк
У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк
03.05.2024, 20:33
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая
03.05.2024, 15:01
Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии
Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии
03.05.2024, 15:55
Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху
Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху
03.05.2024, 23:01

Новости по теме:

23:19
Полиция Харьковщины не исключает провокации на Пасху в «гундяевских церквях»
10:54
Ночных богослужений на Пасху в харьковских храмах не будет
20:14
Як охоронятимуть порядок під час богослужінь у Харкові
19:42
Правоохоронці розповіли, за що штрафуватимуть під час великодніх свят у Харкові (відео)
12:55
Харьковчан просят на Пасху приобщиться к Божественной литургии с помощью онлайн-трансляции

Вы читали новость: «Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 23:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане уже в третий раз будут праздновать Пасху в условиях войны. Полиция и руководство ХОВА просит жителей региона избегать скопления людей, потому что россияне с большой вероятностью будут бить по Харьковщине 4 и 5 мая. Но пасхальные литургии можно посмотреть благодаря онлайн-трансляциям.".