Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений в Пасху

Харьковчане уже в третий раз будут праздновать Пасху в условиях войны. Полиция и руководство ХОВА просит жителей региона избегать скопления людей, потому что россияне с большой вероятностью будут бить по Харьковщине 4 и 5 мая. Но пасхальные литургии можно посмотреть благодаря онлайн-трансляциям.

Богослужения Православной церкви Украины будут транслировать на Youtube-канале , странице ПЦУ в Facebook и на личной странице митрополита Эпифания.

Также пасхальное богослужение будет транслировать телеканал «Суспільне Культура » (4 мая от 23:00) и «Украинское Радио» » и «Радио Культура » (5 мая после полуночи).

Богослужение Украинской греко-католической церкви будет транслироваться на Youtube-канале УГКЦ «Живе телебачення» и на телеканале «Суспільне Культура» (5 мая в 7:00) и на «Украинском Радио» и «Радио Культура» (после 8:30).